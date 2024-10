Política Polícia Federal prende investigado no caso da “Abin paralela”

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A operação apura o uso irregular da Abin para favorecer filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil A operação apura o uso irregular da Abin para favorecer filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nova fase da Operação Última Milha, a Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (10), um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Brasília. Segundo fontes da PF, o mandado de prisão é contra o assessor parlamentar Daniel Ribeiro Lemos. Atualmente, ele trabalha no gabinete do deputado federal Pedro Jr. (PL-TO). Os dois mandados de buscas são em dois endereços do assessor.

De acordo com investigadores, o assessor atuou como “ponte” entre os “vetores de propagação de desinformação” e o “núcleo-estrutura paralela”, sendo a principal célula atuante na Presidência da República. O inquérito aponta que ele atuava como “influenciador digital” e estava lotado no Palácio do Planalto na época da “Abin paralela”.

Daniel Ribeiro já havia sido alvo de busca e apreensão em outra fase da operação Última Milha. Na ocasião, ele teve equipamentos apreendidos e cumpria medidas cautelas, como retenção do passaporte e proibição de conversar com outros investigados.

A operação apura o uso irregular da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para favorecer filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, monitorar ilegalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e políticos opositores.

De acordo com a PF, um dos suspeitos recebia conteúdos de desinformação produzidos pela organização criminosa e os espalhava entre parlamentares, ambiente no qual transitava. O material também era enviado a agentes estrangeiros, induzindo-os ao erro. Mesmo após a desarticulação do grupo, ele continuou difundindo notícias falsas por meio de redes sociais.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio.

Em nota, divulgada na tarde desta quinta, o deputado Pedro Jr. afirmou que determinou a exoneração de Daniel Ribeiro e que viu o caso com “grande preocupação e seriedade”. O parlamentar reafirmou seu “compromisso com a ética e a legalidade” em suas ações e nas daqueles que “colaboram” com o seu mandato.

“Acredito na importância de um processo justo e transparente, onde todos têm o direito de defesa e o dever de cumprir a lei. Reitero que não compactuo com qualquer tipo de irregularidade, desvio de conduta, nem com a propagação de fake news ou desinformação”, disse na nota.

Na semana passada, o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz prestou depoimento de 45 minutos em Brasília. O general foi chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro e prestou depoimento como testemunha. Os investigadores questionaram o ex-ministro a respeito da suposta estrutura montada no Palácio do Planalto para monitorar adversários políticos do então governo e disseminar desinformação.

A PF também quis saber se o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que é investigado no inquérito, comandava a chamada “Abin paralela”. O filho do ex-presidente nega. As informações são da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-prende-investigado-no-caso-da-abin-paralela/

Polícia Federal prende investigado no caso da “Abin paralela”

2024-10-10