Dom Philips (E) e Bruno Pereira (D) foram vistos com vida, pela última vez, no dia 5 de junho. (Foto: Reprodução)

Dom Philips (E) e Bruno Pereira (D) foram vistos com vida, pela última vez, no dia 5 de junho

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta (8) o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Os crimes ocorreram no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento nas mortes e afirmou que tinha contato com pescadores apenas de forma legalizada, inclusive com Amarildo Oliveira, assassino confesso de Dom e Bruno.

Uma das linhas de investigação da PF é de que Colômbia, que também seria um traficante de drogas, compra pescado ilegal de criminosos da região.

O suspeito nega participação e mando nos assassinatos de Bruno e Dom. E sustentou que a relação dele com o comércio da pesca na região é legal.

“Sobre a relação com os pescadores, ele cita que tem relação, que compra peixe, segundo ele, de forma lícita. Então, tem uma relação comercial com essas pessoas, inclusive, o Pelado, ele cita”, afirmou o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Fontes. Ele acrescentou que está sendo apurado se há uma participação na pesca ilegal ou se é apenas uma relação comercial.

Além de Colômbia, já haviam sido presos outros três suspeitos: Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado; Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Outros cinco nomes são investigados por participação no crime de ocultação de cadáver, mas, em razão da pena, não há parâmetros que sustentem prisão temporária ou preventiva deles.

Documentação falsa

Colômbia foi detido após se apresentar à Polícia Federal, em Atalaia do Norte. O homem negou ter participação nos homicídios, mas foi preso por estar com documentação falsa. Moradores e testemunhas da região já o haviam apontado como um possível envolvido no crime.

A PF investiga a verdadeira identidade do suspeito. Os documentos apresentados inicialmente pelo suspeito eram brasileiros, com nome Rubens Vilar Coelho. Durante o depoimento, Colômbia afirmou que nasceu em Letícia e, ao ser questionado, apresentou documentos colombianos com nome Rubem Dario da Silva Vilar.

De acordo com o superintendente da PF, Alexandre Fontes, há ainda suspeita de que ele tenha uma terceira documentação com nacionalidade peruana. A polícia está em contato com as autoridades do país para descobrir em cartórios da região onde de fato Colômbia nasceu.