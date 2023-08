Polícia Polícia Federal realiza operação para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no RS

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A ação mobilizou 120 policiais federais e contou com o apoio da Brigada Militar Foto: PF/Divulgação A ação mobilizou 120 policiais federais e contou com o apoio da Brigada Militar. (PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) realizou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Maturin para desarticular uma quadrilha voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Com o apoio de servidores da Receita Federal, da Brigada Militar e de policiais penais, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão nos dois Estados. A ação ocorreu em Santa Maria, Restinga Sêca, Júlio de Castilhos, Caçapava do Sul e Palhoça (SC). Quatorze bandidos foram presos.

Também foram executadas medidas voltadas à descapitalização do grupo, como sequestros de veículos e imóveis, apreensão de bens e encerramento de empresas de fachada, em valor estimado superior a R$ 2,5 milhões, além do bloqueio de valores em contas bancárias.

A investigação iniciou em agosto de 2022, a partir do encontro de um “cardápio de drogas” em uma apuração sobre moeda falsa. A apresentação do “cardápio” e a quantidade e diversidade das substâncias oferecidas chamou a atenção dos investigadores, levando à instauração de novo inquérito policial, com foco específico no tráfico de drogas.

Diligências indicaram que a venda de entorpecentes no varejo ocorria por meio de aplicativos de mensagens e que a entrega era operacionalizada por mototaxistas capitaneados pela organização. Todos os envolvidos utilizavam codinomes e diversos meios para ocultar as suas identidades e dos usuários.

A comercialização das drogas no atacado ocorria com a utilização de “mulas”, responsáveis pelo transporte e estoque das substâncias em diferentes cidades. A organização recorria a aplicativos de caronas pagas e aluguéis de imóveis por temporada para operacionalizar a logística do tráfico.

Com o avanço da investigação, a PF identificou o líder a organização e mapeou os fornecedores, os “laranjas” usados para lavagem de capitais e os transportadores das substâncias ilícitas.

No período de novembro de 2022 a abril de 2023, foram realizadas cinco apreensões de drogas nas cidades de Santa Maria, Porto Alegre e Gravataí. Foram constatados, ainda, atos de lavagem de capitais, como ocultação de veículos, imóveis rurais e o uso de empresas de fachada para dissimulação da origem ilícita dos recursos.

