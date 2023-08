Polícia Cinco toneladas de agrotóxico de uso proibido no Brasil são apreendidas no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

O produto estava escondido no fundo falso de um caminhão que trafegava pela BR-386, em Seberi. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um contrabandista que transportava cinco toneladas de um agrotóxico de uso ilegal no Brasil no fundo falso de um caminhão na BR-386, em Seberi, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (2).

O veículo, com placas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi abordado durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia. Ao verificarem a documentação do motorista, os policiais constataram que o homem, de 40 anos, natural de São Miguel do Oeste (SC), já havia sido preso pela PRF em outras duas ocasiões por contrabando de cigarros no Estado vizinho.

Os agentes perceberam que havia um fundo falso no compartimento de cargas e encontraram cerca de 250 galões de 20 litros do herbicida Paraquat, que é proibido no Brasil devido aos riscos para a saúde, em especial o desenvolvimento do Mal de Parkinson.

https://www.osul.com.br/cinco-toneladas-de-agrotoxico-de-uso-proibido-no-brasil-sao-apreendidas-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

2023-08-03