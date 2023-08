Esporte Marrocos vence a Colômbia por 1 a 0 e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A vitória deixou as marroquinas com seis pontos, mesmo número da Colômbia, no Grupo H Foto: Reprodução/Twitter Fifa A vitória deixou as marroquinas com seis pontos, mesmo número da Colômbia, no Grupo H. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção do Marrocos venceu a Colômbia por 1 a 0, na manhã desta quinta-feira (3), em Perth, na Austrália, e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

O resultado deixou as marroquinas com seis pontos, mesmo número da Colômbia, no Grupo H. As colombianas, entretanto, ficaram com a primeira posição por conta do saldo de gols.

A Alemanha, que empatou em 1 a 1 com a Coreia do Sul, somou quatro pontos e ficou na terceira posição. As asiáticas conquistaram apenas um ponto.

A Colômbia, única representante da América do Sul no Mundial, enfrentará a Jamaica na terça-feira (8), em Melbourne. Marrocos jogará contra a França na mesma data, em Adelaide.

A classificação histórica de Marrocos veio com uma dose de drama, nos acréscimos da primeira etapa. Aos 47 minutos, Jradi caiu na área, e a arbitragem assinalou pênalti. Chebbak errou a cobrança, mas, no rebote, Lahmari aproveitou para colocar as marroquinas em vantagem.

No segundo tempo, a Colômbia criou oportunidades, porém, parou na atuação segura da goleira Er-Rmichi. A seleção marroquina se tornou a terceira do continente africano a avançar para o mata-mata neste Mundial, junto com Nigéria e África do Sul. Essa é a primeira vez que a África terá três representantes nas oitavas de final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/marrocos-vence-a-colombia-por-1-a-0-e-avanca-para-as-oitavas-de-final-da-copa-do-mundo-feminina/

Marrocos vence a Colômbia por 1 a 0 e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

2023-08-03