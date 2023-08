Esporte Uma das favoritas ao título da Copa Feminina, Alemanha empata com a Coreia do Sul e é eliminada na primeira fase

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

As alemãs precisavam de uma vitória para avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados Foto: Reprodução/Twitter Fifa As alemãs precisavam de uma vitória para avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Bicampeã mundial, a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quinta-feira (3). Precisando de uma vitória para avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados, as alemãs empataram em 1 a 1 com a Coreia do Sul no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália.

Com a vitória do Marrocos sobre a Colômbia por 1 a 0, as europeias terminaram na terceira colocação do Grupo H.

A Coreia abriu o placar aos 5 minutos de jogo, com Cho Sohyun. Popp deixou tudo igual aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Huth cruzou pela direita e a artilheira subiu mais do que Kim Hyeri, cabeceando para o fundo das redes. Precisando de uma complicada combinação de resultados para ir às oitavas, a seleção coreana iniciou o jogo pressionando a saída de bola alemã e, após duas chances cara a cara com a goleira Frohms, marcou seu primeiro gol neste Mundial. A Alemanha sofreu com a marcação coreana. Atrás no marcador e perdendo a vaga nas oitavas pelo empate parcial entre Colômbia e Marrocos, as alemãs tiveram dificuldade para construir com a bola no pé, tanto pelo ajustado sistema defensivo da Coreia quanto pela própria afobação. Até que Popp subiu mais do que a zaga adversária e deixou tudo igual no fim da primeira etapa. A Alemanha viveu um drama dentro e fora de campo. Em partida pouco inspirada, as alemãs voltaram para o segundo tempo ainda com dificuldades para quebrar o sistema defensivo coreano e viram o VAR anular o gol da virada, por impedimento. Enquanto isso, Marrocos vencia a Colômbia, o que derrubava as europeias para a terceira colocação do grupo. As alemãs não criaram mais e viram o relógio virar inimigo. Tensas, as germânicas trocaram passes e, de forma descoordenada, foram para o abafa em busca da virada, abrindo espaços para o contra-ataque de uma Coreia muito confortável no jogo. O time europeu pouco ameaçou a goleira adversária.

