Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Uma motocicleta estava trafegando a 174 km/h em local que possui altos índices de acidentes Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (18), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou diversos motoristas desrespeitando o limite de velocidade na BR-386, entre Montenegro e Lajeado.

Em Operação de Segurança Viária, dentro da Operação Carnaval 2023, policiais rodoviários federais flagraram mais de 70 veículos transitando acima do limite de velocidade da via.

As infrações foram registradas ao longo de toda a rodovia, mas principalmente em local com recorrência de acidentes graves e com óbitos. Uma motocicleta estava trafegando na rodovia com uma velocidade de 174 km/h, quando o máximo permitido para aquele local é 100 km/h.

No caso da infração por excesso de velocidade em que o veículo esteja acima de 50% da velocidade máxima da via, a infração será gravíssima com fator multiplicador de 3 vezes, com valor de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir.

A Polícia Rodoviária Federal vai continuar realizando operações para coibir o excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica. O principal objetivo é reduzir o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais neste período de carnaval, causados pela combinação de excesso de velocidade com ultrapassagens proibidas e indevidas, resultando em colisões frontais e saídas de pista seguidas de capotamentos.

