Rio Grande do Sul Polícia gaúcha investiga o caso de idosa encontrada morta em piscina na cidade de Erechim

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nair Dominski, 79 anos, havia desaparecido na tarde de sexta-feira. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil gaúcha investiga o caso da morte de uma idosa na cidade de Erechim (Região Noroeste do Estado). Por volta das 11h de sábado (29), ela foi encontrada sem vida dentro da água da piscina de uma casa no bairro Jaboticabal pelo proprietário do imóvel, que acionou o serviço de socorro.

Sem parentesco com os moradores da residência, familiares da vítima foram localizados e a identificaram como Nair do Nascimento Dominski, 79 anos. Ela sofria do mal-de-alzheimer e estava desaparecida desde o final da tarde anterior, no bairro Presidente Vargas.

Ainda não se tem a confirmação oficial se o óbito foi causado por afogamento. E embora essa seja a hipótese mais provável, o resultado definitivo ainda depende da conclusão de laudo necropsial pelos peritos do Departamento Médico-Legal.

Corpo em churrasqueira

Outro caso em apuração é a morte de um jovem de 20 anos e cujo cadáver foi encontrado parcialmente carbonizado no interior de uma churrasqueira na zona rural de Nonoai (Região Noroeste), também na manhã de sábado. Informações preliminares indicam que o corpo estava de mãos amarradas e boca sob mordaça.

Uma equipe de policiais chegou à localidade, conhecida como Linha Fávero, após receber denúncia anônima. O nome do rapaz não foi divulgado, mas tudo indica tratar-se de um morador da cidade de Rio dos Índios, distante menos de 15 quilômetros dali.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul