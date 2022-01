Polícia Polícia intercepta dois homens e um adolescente que fugiam com carro roubado em Santa Maria

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

No veículo foi encontrado um revólver pronto para uso. Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

No sábado (15), na BR-287 em Santa Maria, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro que havia sido roubado recentemente em Santa Maria. Com o veículo foram presos dois homens e apreendido um adolescente. Um deles era foragido da Justiça.

Em uma ação com a participação do serviço de inteligência da PRF, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um HB20 que transitava no sentido São Pedro do Sul – Santa Maria. Ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade pela rodovia para o interior do bairro Cohab Tancredo Neves, sendo perseguido pelos PRFs.

Após alguns minutos, o fugitivo perdeu o controle do carro, colidiu em uma cerca e entrou em uma propriedade rural, onde o veículo ficou imobilizado. No carro havia um revólver calibre 38 municiado e pronto para uso.

Os tripulantes do automóvel foram identificados: um homem de 18 anos que dirigia o carro mas não tinha habilitação, um passageiro de 23 que estava foragido do sistema prisional, e outro passageiro, de 17. Todos com vastos antecedentes policiais por roubo, furto, tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Ao aprofundarem a vistoria do HB 20, os policiais descobriram que o carro havia sido clonado, tendo sido trocadas as placas originais pelas de outro veículo idêntico. O automóvel verdadeiro havia sido roubado no dia 11 de janeiro no Bairro Passo D’Areia em Santa Maria.

Todos os envolvidos foram conduzidos em flagrante à Polícia Civil por receptação e porte ilegal de arma de fogo. O HB20 será devolvido ao proprietário.

