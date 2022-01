Rio Grande do Sul Domingo amanhece com 30°C e grande parte do Rio Grande do Sul terá calor intenso

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Período da tarde registrará máximas extremas. Foto: Anderson Alves/MetSul Período da tarde registrará máximas extremas. (Foto: Anderson Alves/MetSul) Foto: Anderson Alves/MetSul

O calor vai castigar ainda mais neste domingo (16). O dia já começou com temperatura muito alta e o amanhecer com marcas ao redor de 30ºC em algumas regiões vai fazer com que o calor seja intenso já no meio da manhã com um final de manhã e tarde escaldantes. Antes do meio-dia a temperatura já estará em quase 40ºC em alguns municípios do Oeste e da Depressão Central do Rio Grande do Sul.

O ponto de partida para o aquecimento, a temperatura mínima, está muito mais elevado que nos últimos dias, o que fará com que o calor intenso se instale mais cedo durante a manhã. O estado gaúcho experimentou madrugada de muito calor e desconfortável para dormir.

Dados de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam às 7h da manhã temperatura de 30,4ºC em Uruguaiana, 30,0ºC em Rio Pardo, 29,6ºC em Quaraí, 29,4ºC em Alegrete e em Santa Maria, 28,9ºC em Teutônia, 28,6ºC em São Luiz Gonzaga, 28,5ºC em São Vicente do Sul, 28,4ºC em Dom Pedrito, e 28,3ºC em Livramento e Porto Alegre. Em Uruguaiana, a mínima da madrugada foi de 29,9ºC entre 6h e 7h, ou seja, como o sol nasceu neste domingo na cidade às 6h03, a madrugada inteira foi com 30ºC.

Com o calor muito intenso já cedo, as máximas deste domingo serão ainda mais altas dos que a de sábadp na maioria dos municípios e em algumas cidades podem atingir os maiores valores desde o começo da onda de calor.

O que está favorecendo a temperatura tão alta já desde cedo é uma corrente de jato (vento) em baixos níveis da atmosfera. Trata-se de um corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude que se origina da Bolívia e se estende hoje até o Rio Grande do Sul e o Uruguai, trazendo ar seco e muito quente.

O domingo no Rio Grande do Sul tem a presença do sol em todas as regiões, o que estimula o aquecimento rápido a partir do amanhecer. Pontos muito isolados do Oeste e do Sul podem ter pancadas de chuva já nesta manhã, mas a instabilidade maior ocorre da tarde para a noite no estado.

A temperatura dispara nesta manhã em várias cidades e as máximas vão ficar ao redor ou acima dos 40ºC em muitos municípios gaúchos, inclusive na Grande Porto Alegre. No Oeste, os termômetros podem indicar de 41ºC a 43ºC e a temperatura pode se aproximar ou alcançar o recorde estadual de calor do estado de 1917 (Alegrete) e 1943 (Jaguarão) de 42,6ºC. O calor será extremo também na região Central do Estado e nos vales.

O calor muito intenso com aumento da umidade traz pancadas isoladas, intensas em alguns pontos, e temporais localizados da tarde para a noite que isoladamente podem ser fortes a severos com vendavais e queda de granizo.

Novas ocorrências tornádicas, como a de ontem no Sul gaúcho, ou eventos severos localizados de vento como da sexta no Oeste, não podem ser descartados, especialmente com a presença da corrente de jato em baixos níveis que cria condições ideais para este tipo de fenômeno. As informações são de MetSul Meteorologia.

