Brasil Polícia prende homem com 71 cartões bancários em bloco de carnaval na Zona Sul de São Paulo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Polícia também prendeu um homem com 452 cartões bancários e uma máquina de pagamentos. (Foto: SSP-SP/divulgação)

Policias militares prenderam, neste sábado (10), na zona sul de São Paulo, dois homens suspeitos de terem praticado clonagem de cartão em um bloco de Carnaval. Com um dos indivíduos, foram encontrados 71 cartões bancários, e com o outro, um celular furtado.

As prisões e apreensões, que ocorreram no próprio bloco, foram feitas por agentes do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante a Operação Carnaval. Devido a aglomeração dos foliões e vendedores ambulantes, a polícia estava em diligência para combater delitos patrimoniais, como os furtos de celulares e golpes com cartões bancários.

“As ocorrências foram registradas durante a tarde. A identificação dos suspeitos foi possível por causa da contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos”, explica, em nota.

A ocorrência foi encaminhada ao 16° Distrito Policial, na Vila Clementino, para providências de Polícia Judiciária. Na delegacia, o suspeito negou o crime e disse apenas que adquiriu os cartões e estava tentando verificar se algum funcionava. Com ele também foi apreendido um celular que possuía registro de furto. O boletim de ocorrência foi elaborado como localização e apreensão de objetos.

Outros casos

A Polícia Civil também prendeu em flagrante um homem de 38 anos por suspeita do crime de receptação. Ele foi pego com 452 cartões bancários de outras pessoas escondidos dentro de uma bolsa perto do sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo. Ele também estava carregando uma máquina de pagamento de cartões e um celular.

Segundo a investigação, o homem detido é suspeito de integrar grupos criminosos que aplicam o “golpe da maquininha”. De acordo com policiais, bandidos enganam pessoas devolvendo cartões falsos para elas quando vão comprar algum produto de ambulantes, por exemplo.

Apesar de alegar que não cometeu nenhum crime, o homem preso não soube explicar como conseguiu os cartões. Como alguns dos cartões encontrados tinham registros de roubo e furto, e o suspeito já tinha passagem criminal anterior por receptação, os policiais o levaram para a delegacia, onde ele foi indiciado pelo mesmo crime.

Os cartões foram apreendidos pela investigação, juntamente com a máquina de cartões e celular. A polícia busca agora identificar quem são os donos dos cartões encontrados com o homem preso.

