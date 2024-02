Brasil Suspeitos de furto no carnaval são presos com 61 celulares em Florianópolis

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Quadrilha furtava os aparelhos em festas de carnaval na região. (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Dois homens foram presos com 61 celulares em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, eles faziam parte de uma quadrilha que furtavam os aparelhos em festas de carnaval na região.

Os policiais chegaram até os suspeitos após receberem informações de uma vítima sobre a localização do celular dela, que havia sido furtado.

No local indicado, uma residência, os dois homens foram abordados. Com eles, a PM encontrou os aparelhos, um simulacro de arma, três carregadores de celular, uma corrente, sete documentos de identidade e R$ 400 em espécie.

Conforme a PM, os homens confirmaram fazer parte de um esquema para furtar celulares no carnaval. Eles disseram aos policiais que cometeram os crimes nas festas de Santo Antônio de Lisboa, Jurerê Internacional e Centro, em Florianópolis.

Os dois suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia. A desarticulação da quadrilha foi um trabalho em conjunto com as PMs de Florianópolis com as vizinhas São José e Palhoça.

Outros casos

No sábado (10), a Polícia Civil de São Paulo recuperou ao menos 55 celulares furtados durante os desfiles de blocos no carnaval de rua na capital paulista. Ao todo, sete pessoas foram presas. As ocorrências foram registradas em diferentes delegacias da cidade.

“A identificação dos suspeitos foi possível por causa da contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos”, aponta nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP/SP).

Entre os sete detidos, estava uma mulher com 22 telefones. Segundo a polícia, 18 aparelhos foram encontrados na bolsa da suspeita, enquanto outros quatro celulares estavam escondidos dentro da roupa que vestia.

De acordo com a SSP/SP, ao menos 21 chamados foram abertos durante os desfiles de carnaval de sábado. Uma das ocorrências envolveu um homem de 19 anos, que estava com 71 cartões bancários em meio à passagem de um bloco de rua.

Dicas de segurança

No Carnaval, o furto de celulares é um dos crimes mais comuns e pode gerar muita dor de cabeça, pois além de contas no banco, o aparelho fica repleto de arquivos e informações pessoais. Separamos algumas que podem ajudar a evitar os furtos.

– Evite deixar o celular visível, principalmente em multidões;

– Use bolsas que ficam junto ao corpo, como doleiras e pochetes;

– Se possível, leve aparelhos mais antigos para os blocos;

– Use correntes e ganchos que prendem o celular ao corpo;

– Fique atento ao utilizar o aparelho em público.

