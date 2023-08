Porto Alegre Polícia prende homem e recupera carro clonado em Porto Alegre

Dentro do automóvel também foi encontrado um revólver. Foto: Divulgação/PRF

No fim de tarde desta quinta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e recuperou um Cronos que havia sido roubado por indivíduos armados na quarta-feira (2), em Canoas. A ação ocorreu na BR 116 em Porto Alegre.

Em operação de combate ao crime na rodovia, os policiais rodoviários federais abordaram um Cronos, com placas de Santa Cruz do Sul. Ao fiscalizarem o veículo, os PRFs constataram que se tratava de um carro clonado. O original havia sido roubado em Canoas, no dia anterior.

Dentro do automóvel também foi encontrado um revólver. O veículo ainda estava com diversos pertences da vítima do roubo.

O condutor, de 27 anos, natural de Canoas, já possuía extensa ficha criminal, com diversas ocorrências de receptação, furto e tráfico. Ele está atualmente recolhido em regime semiaberto. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local para o registro.

