Política Vice-presidente Geraldo Alckmin participa de eventos em Passo Fundo e Porto Alegre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Visita é a primeira de Alckmin ao Estado como integrante do atual governo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (4), o vice-presidente Geraldo Alckmin participará de eventos em Passo Fundo e Porto Alegre, a bordo de comitiva que inclui três gaúchos do governo federal: Paulo Pimenta (ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Edegar Pretto (presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab) e Maneco Hassen (secretário de Comunicação Institucional).

Esta será a primeira visita de Geraldo Alckmin ao Rio Grande do Sul como vice-presidente da República. A última vez em que ele desembarcou em território gaúcho foi em outubro do ano passado, durante a campanha para o segundo turno da eleição presidencial. Na época, ele chegou a participar de um jantar com empresários em Porto Alegre.

Passo Fundo

O primeiro compromisso está marcado para as 10h, na sede da empresa Be8 em Passo Fundo, com a presença de Alckmin em cerimônia de anúncio da construção da primeira Usina de Etanol em grande escala no Estado.

A atividade integra programação alusiva à Semana do Município, localizado no Norte gaúcho. O início das operações da usina produtora de etanol e farelos está previsto para o segundo semestre do ano que vem.

Porto Alegre

Durante a tarde, o vice-presidente – que acumula o cargo com o de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – fará uma palestra na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a convite do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry. O início está previsto para as 14h e o público-alvo abrange autoridades, empresários, políticos e presidentes de entidades setoriais.

O evento tem como título “O Brasil na Rota do Desenvolvimento Econômico e Social”. Alckmin deve falar sobre as mudanças implementadas recentemente no Brasil para estimular o crescimento da produção e do consumo, bem como a evolução dos indicadores sociais.

Eduardo Leite

No dia 4 de julho, Alckmin recebeu em Brasília o governador gaúcho Eduardo leite e os secretários estaduais Simone Stülp (Inovação, Ciência e Tecnologia) e Artur Lemos (Casa Civil). A pauta da conversa foram os potenciais do Rio Grande do Sul para receber investimentos na área de semicondutores.

O governo gaúcho tem uma estratégia articulada e um plano de ação para atrair empresas do setor, que inclui a qualificação e o incentivo do governo ao ensino técnico especializado, além de benefícios fiscais.

Leite ressaltou a importância do apoio do governo federal nas políticas de fomento aos semicondutores. Alckmin, por sua vez, destacou as linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ligadas a tecnologias e garantiu apoio federal por meio do incentivo a essa área.

“O Rio Grande do Sul tem um plano muito bem estruturado para atrair esses investimentos”, salientou o chefe do Executivo gaúcho na ocasião. “Somos o Estado número-um em inovação e temos mão-de-obra muito qualificada, reunindo assim todas as condições para atender às necessidades de grandes empresas do setor”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vice-presidente-geraldo-alckmin-participa-de-eventos-em-passo-fundo-e-porto-alegre-nesta-sexta-feira/

Vice-presidente Geraldo Alckmin participa de eventos em Passo Fundo e Porto Alegre nesta sexta-feira

2023-08-03