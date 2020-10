Polícia Polícia prende idoso que estuprou a filha de 13 anos em Canoas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Armas e munições foram apreendidas na residência onde o bandido estava escondido Foto: Polícia Civil/Divulgação Armas e munições foram apreendidas na residência onde o bandido estava escondido. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (27), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem de 66 anos investigado pela prática de estupro de vulnerável contra a própria filha. Na época do crime, a vítima tinha 13 anos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram localizadas duas armas – um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 28 –, ambas com a numeração suprimida, bem como munições e R$ 1.850. O bandido informou que as armas eram do seu filho, que confirmou possuí-las e foi preso em flagrante.

A adolescente violentada confessou para a sua mãe que acordou com o acusado passando a mão nas suas pernas e, quando gritou, ele lhe agrediu com tapas. Ela disse ainda que essa não havia sido a primeira vez que o pai tentava abusar sexualmente dela.

O idoso foi capturado em uma residência no bairro Mathias Velho. A identidade do bandido não foi divulgada pela polícia.

