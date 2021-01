Polícia Polícia prende motorista de aplicativo que fazia tele-entrega de drogas e identifica mais de 700 usuários em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celulares e diversas anotações sobre o esquema de tráfico Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celulares e diversas anotações sobre o esquema de tráfico. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu na tarde de quinta-feira (21), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do RS, um motorista de aplicativo que realizava tele-entrega de drogas. Com ele, foram apreendidas diversas buchas de cocaína.

A investigação realizada pela delegacia do município colheu anotações contábeis, imagens e conversas de compra e venda de entorpecentes, identificando fornecedores e 714 usuários de drogas.

Foi apurado ainda que os telefones dos distribuidores das drogas estavam cadastrados em outro Estado, em nome de laranjas. Eles agendavam as vendas via aplicativo de mensagens de texto, e as entregas eram realizadas por motoboys ou por motoristas por aplicativo.

