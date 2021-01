Política Vice-presidente Hamilton Mourão diz que furar a fila da vacinação é “falta de solidariedade” e “até de caráter”

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Mourão afirmou ainda que o País terá 150 milhões de pessoas vacinadas até o fim deste ano Foto: Bruno Batista/VPR Mourão afirmou ainda que o País terá 150 milhões de pessoas vacinadas até o fim deste ano. (Foto: Bruno Batista/VPR) Foto: Bruno Batista/VPR

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (22) que furar a fila da vacinação contra o coronavírus é “falta de solidariedade” e “até de caráter”. Ele ainda pediu que as pessoas se conscientizem sobre a importância de obedecer a ordem de prioridades para a imunização.

O Ministério Público investiga suspeitas de pessoas furando a fila em pelo menos 12 Estados e no Distrito Federal. O Brasil começou a vacinar oficialmente a população no início desta semana, com as doses da CoronaVac obtidas pelo Instituto Butantan. De acordo com as regras do governo federal, devem ser vacinadas primeiro as pessoas dos grupos prioritários, como profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

“É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado, e não procurar atropelar o processo. Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso”, disse Mourão a jornalistas no Palácio do Planalto.

Mourão afirmou ainda que, se o processo de vacinação for respeitado de acordo com o planejado pelo governo federal, o País terá 150 milhões de pessoas vacinadas até o fim deste ano.

“Se cada um avançar na hora que está previsto, vamos chegar ao final do ano com 150 milhões de pessoas vacinadas e em uma situação bem confortável”, declarou o general gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política