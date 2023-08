Mundo Polícia prende quadrilha com comissárias que agendava sexo por R$ 12 mil

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Chefe do grupo criminoso, de 26 anos, é ex-funcionária da Vietnam Airlines. (Foto: Reprodução)

A polícia de Ho Chi Minh (antiga Saigon, Vietnã) desbaratou uma quadrilha que usava comissárias de bordo para programas sexuais com clientes ricos que custavam R$ 12,5 mil o pernoite.

Agentes fizeram uma operação em hotel na maior cidade vietnamita na última quarta-feira (9) e perderam a chefe do grupo, Vo Thi My Hanh, de 26 anos. No local, a polícia encontrou três comissárias na cama com clientes, além de uma modelo também se prostituindo. A prostituição é ilegal no país asiático.

Vo Thi, que já trabalhou em empresa aérea, tinha um book com cerca de 30 comissárias. De acordo com a investigação, a chefe do grupo criminoso já fazia programas quando atuava como comissária da Vietnam Airlines, contou o “Sun”. Ela aproveitava especialmente comissárias que estavam em escala no Vietnã.

As integrantes da quadrilha já estavam “preparadas” para o trabalho, de acordo com Vo Thi, pois já havia passado por rigoroso processo seletivo que, entre outras características, exige certo padrão de beleza. Era exatamente esse padrão o carro-chefe do book de Vo Thi.

A cafetina ficava com cerca de R$ 1.445 do valor cobrado pelo pernoite com uma integrante da sua quadrilha. Vo Thi também oferecia programas de uma hora e meia de duração ao valor de R$ 4.350.

“Vo Thi My Hanh admitiu ter contatado muitas comissárias de bordo, ‘garotas gostosas’ e modelos fotográficas. Depois ela enviava fotos das prostitutas em uniformes de comissárias de bordo para convencer os clientes a contratá-las para sexo”, informou a polícia.

“Vo Thi My Hanh também participou diretamente da venda de sexo para clientes em na cidade de Ho Chi Minh, Ba Ria e Vung Tau”, completou o relatório.

