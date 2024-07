Brasil Polícia prende sócio de Nego Di em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ele é investigado por suposto envolvimento em um esquema que usava uma loja virtual para dar golpes e estava foragido por estelionato. Foto: Reprodução Ele é investigado por suposto envolvimento em um esquema que usava uma loja virtual para dar golpes e estava foragido por estelionato. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta segunda-feira (22), Anderson Boneti, sócio de Dilson Alves da Silva Neto, popularmente conhecido como “Nego Di”. Ele é investigado por suposto envolvimento em um esquema que usava uma loja virtual para dar golpes e estava foragido por estelionato.

Boneti foi preso na cidade de Bombinhas, no litoral de Santa Catarina. Ele será conduzido para o Rio Grande do Sul. Segundo as investigações da Polícia Civil gaúcha, Nego Di vendia produtos da loja virtual “Tadizuera”, em esquema que teria Anderson Boneti como autor intelectual. A fraude alcançou receita de mais de R$ 5 milhões na conta da empresa.

Nego Di e Anderson Bonetti são investigados por 370 crimes de estelionato e devem ser indiciados pela polícia. A investigação aponta que eles aplicaram um golpe com produtos fantasmas — ou seja, que não existiam de fato — a centenas de pessoas. A fama de Dilson foi crucial para atrair potenciais vítimas, segundo os investigadores.

Em um dos vídeos recuperados na investigação, é possível ver a apresentação do sistema de e-commerce narrada pelo próprio Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. “Estou aqui na minha central de controle, vamos lá, nas vendas, ver como está. Saiu uma há pouco, às 20h15, a compra 4933 saiu lá para o Central Park… Teve uma que saiu para Bernabé, Santa Catarina, Goiânia, puts, o Brasil inteiro, cara. Eu só tenho a agradecer para vocês. Tá vendendo pouco”, comenta o influenciador nas redes.

No início deste mês, Nego Di foi preso em Florianópolis. A prisão aconteceu dois dias após ele se tornar alvo, junto a sua esposa, Gabriela Sousa, de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O casal é suspeito de lavagem de cerca de R$ 2 milhões e fraude.

Na ocasião, a Justiça também expediu um mandado de prisão para Boneti. Em fevereiro do ano passado, ele chegou a ser preso na Paraíba pelo mesmo crime, mas foi solto poucos dias depois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-prende-socio-de-nego-di-em-santa-catarina/

Polícia prende sócio de Nego Di em Santa Catarina

2024-07-22