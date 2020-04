Polícia Polícia prende traficantes suspeitos de matar bebê em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

A ação contou com 75 policiais civis Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta feira (24), a Operação Vendetta, decorrente de uma investigação relacionada ao assassinato de um bebê de 1 ano ocorrido no dia 2 de fevereiro, na rua Paulino Azurenha, na Vila Maria da Conceição, na Zona Leste de Porto Alegre. Quatro criminosos foram presos.

No dia do crime, quatro adultos ficaram feridos. Conforme o delegado Guilherme Gerhardt, o aprofundamento das investigações levou a uma complexa rede criminosa, encabeçada por quatro detentos que tinham pontos de tráfico na região e acabaram expulsos do local após a morte de “Colete”, traficante executado a tiros em 2018.

Os detentos organizam constantes ataques no local , sob pretexto de vingar a morte de “Colete”. Esses ataques tem a intenção de causar mortes e temor, bem como subtrair drogas, dinheiro e armas dos rivais, segundo a polícia.

O inquérito aponta 14 pessoas na condição de investigados: quatro detentos do regime fechado, quatro em prisão domiciliar e outras seis pessoas que se encontram em liberdade. Todos com posições bem definidas na organização criminosa.

Após representação policial, o Judiciário deferiu oito prisões temporárias e 13 mandados de busca e apreensão, a maioria para a cidade de Porto Alegre. A intenção da operação desta sexta foi desmantelar o grupo criminoso, apreender armas e outros materiais ilícitos.

A ação contou com 75 policiais civis, divididos em 24 viaturas. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão.

