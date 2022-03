Polícia Polícia realiza operação no combate ao tráfico de armas e homicídios no Vale do Sinos

8 de março de 2022

Durante o cumprimento de 20 mandados de busca e um de prisão, uma arma foi apreendida em São Leopoldo. (Foto: Polícia Civil / Divulgação)

Pelo menos 50 policiais cumpriram, nesta terça-feira (08), 20 mandados de busca e apreensão e um de prisão em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Maria e dentro da penitenciária de Montenegro. Faltava prender um suspeito de executar, em dezembro do ano passado, no Vale do Sinos, um integrante de uma facção que tem base na região.

A vítima, que também esteve envolvida no sequestro e morte de uma mulher em São Leopoldo, foi morta por ser suspeita de ter roubado armas do grupo criminoso. Conforme a investigação, outros dois envolvidos nessa execução foram detidos no mês passado, durante roubo a loja de armas no noroeste gaúcho.

Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Homicídios da cidade e os suspeitos identificados. Um deles, inclusive, gravou as imagens da execução para mostrar o vídeo aos demais integrantes do grupo.

