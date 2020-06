Polícia Polícia realiza operação para prender 200 foragidos que pediram o auxílio emergencial no RS

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Alguns foragidos conseguiram sacar o benefício, segundo a polícia Foto: Polícia Civil/Divulgação Alguns foragidos conseguiram sacar o benefício, segundo a polícia. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a primeira fase da Operação Lockdown para prender foragidos do sistema prisional que solicitaram o auxílio emergencial pago pelo governo federal a trabalhadores durante a pandemia de coronavírus.

Ao longo desta semana, foram cumpridos 200 mandados de prisão em todo o Estado. Pelo menos 177 criminosos foram capturados, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (19) pela polícia.

Alguns foragidos conseguiram sacar o benefício. A operação foi realizada com base em dados disponibilizados pela Controladoria-Geral da União. Ações semelhantes também ocorreram em outros Estados brasileiros.

