Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga nesta sexta parcela de R$ 700 dos salários dos servidores

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A quitação da folha de maio está prevista para 13 de julho Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A quitação da folha de maio está prevista para 13 de julho. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo do Rio Grande do Sul deposita, nesta sexta-feira (19), uma parcela de R$ 700 relativa à folha salarial de maio dos servidores gaúchos. Com o depósito, serão quitados os contracheques do Poder Executivo com valor líquido de até R$ 2,2 mil, o que corresponde a 44% dos vínculos.

Inicialmente, essa parcela estava prevista para ser depositada em 30 de junho. A reprogramação do calendário foi possível por causa do resultado da arrecadação dos tributos estaduais.

A parcela seguinte da folha permanece prevista para 10 de julho, mas, caso haja condições para novos depósitos, a mudança será imediatamente comunicada, de acordo com o governo.

A quitação da folha de maio está prevista para 13 de julho, contando com recursos do Estado e com o ingresso da segunda parcela relativa ao suporte federal destinado à recomposição de perdas de arrecadação decorrentes da crise causada pela Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul