Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Cerca de R$ 37,8 bilhões serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil Cerca de R$ 37,8 bilhões serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. (Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil) Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira (19) as consultas ao valor e à data do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) – de até R$ 1.045 por trabalhador – pelo aplicativo do FGTS e pelo Internet Banking da Caixa.

A consulta no site fgts.caixa.gov.br e na central 111, opção 2, foi liberada na segunda-feira (15). No dia 13 deste mês, a Caixa divulgou o calendário de pagamento, autorizado pela Medida Provisória nº 946/2020. A ação faz parte do conjunto de medidas de enfrentamento aos impactos causados aos trabalhadores pela pandemia de coronavírus.

Cerca de R$ 37,8 bilhões serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.

