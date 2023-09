Brasil Polícia Rodoviária Federal afasta agentes envolvidos em ação que terminou com criança de 3 anos baleada na cabeça

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a criança chegou ao local em uma viatura da PRF. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a criança chegou ao local em uma viatura da PRF. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta sexta-feira (8), ter afastado os policiais envolvidos em uma ocorrência que terminou com uma criança de 3 anos baleada na cabeça no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.

Na noite de quinta-feira (7), a menina de 3 anos – que não teve o nome divulgado – deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, com sangramento no couro cabeludo, sendo sedada e entubada em seguida.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a criança chegou ao local em uma viatura da PRF.

A menina passou por procedimento cirúrgico e encontra-se em estado grave no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do hospital.

Em nota, a PRF afirmou que “expressa seu mais profundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional”.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi às redes sociais e declarou ter solicitado esclarecimentos a respeito do caso.

“Sobre a tragédia com uma criança de 3 anos no Rio de Janeiro, já solicitei esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF naquele Estado. Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente. E mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando da demissão dos policiais do caso Genivaldo, em Sergipe. Outras medidas serão informadas em breve”, escreveu Dino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-afasta-agentes-envolvidos-em-acao-que-terminou-com-crianca-de-3-anos-baleada-na-cabeca/

Polícia Rodoviária Federal afasta agentes envolvidos em ação que terminou com criança de 3 anos baleada na cabeça

2023-09-08