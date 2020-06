Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 20 quilos de maconha escondidos nos pneus de um veículo

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Ação faz parte da Operação Tamoio II.

A Polícia Rodoviária Federal aprendeu aproximadamente 20 quilos de maconha que estavam escondidos nos pneus de um carro no início da tarde deste domingo (21), na BR 386, em Lajeado. A ação aconteceu dentro da Operação Tamoio II, esforço nacional de combate ao crime realizado pela instituição.

A apreensão aconteceu enquanto policiais faziam a abordagem a um Monza, que estava no sentido interior/capital. Durante a abordagem, o motorista indicou que vinha da cidade de Cascavel/PR, demonstrando muito nervosismo. Diante do fato, os agentes aprofundaram a vistoria no veículo, encontrando a droga escondida nos pneus e em outros compartimentos ocultos do veículo.

O condutor do veículo, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a polícia judiciária.

Estrangular a logística criminal e enfraquecer as fontes de receita do crime organizado, em especial as relacionadas ao tráfico de drogas, é o objetivo da Operação Tamoio II.

