Na noite desta quarta-feira (26), na BR 386 em Sarandi, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens que estavam em um automóvel que levava cerca de 200 joias escondidas em um fundo falso dentro do painel.

Durante as ações de fiscalização da Operação Carnaval, os policiais abordaram um Fiat/Palio com placas de Seberi/RS. Ele era conduzido por um homem de 34 anos e tinha como passageiro um homem de 46 anos, moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre. Ambos têm passagem pela polícia por crimes como furto, roubo e tráfico.

Os policiais suspeitaram da atitude da dupla durante a abordagem e efetuaram uma fiscalização minuciosa no veículo, encontrando um compartimento oculto dentro do painel, o qual era aberto através de um dispositivo eletrônico.

No interior desse compartimento, foram localizados alguns pacotes envoltos com sacolas plásticas e fita isolante, que continham 16 relógios, 37 pingentes, 16 correntes, 9 pulseiras, 116 anéis e 1 brinco. Os policiais acreditam que as joias podem ser oriundas de algum assalto a joalheria ocorrido na região.

Os dois homens foram encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Civil. As joias foram apreendidas até que sejam realizadas diligências para verificar a sua origem.

