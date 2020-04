Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende dinheiro sem comprovação de origem e maconha na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Dois homens foram presos na BR-290 Foto: PRF/Divulgação Dois homens foram presos na BR-290. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de terça-feira (07), cerca de 35 mil reais sem comprovação de origem e uma pequena quantidade de maconha na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O dinheiro e a droga estavam em um carro com dois homens, de 29 e 30 anos, que vinham de Pelotas. Ao abordarem o veículo, com placas de Santa Catarina, e solicitarem a documentação dos ocupantes do carro, os policiais notaram excesso de nervosismo dos dois e resolveram realizar uma busca minuciosa, encontrando o dinheiro escondido na caixa de fusíveis do automóvel.

A maconha estava no console central. Os dois homens, que são moradores da Região Metropolitana de Florianópolis, foram presos, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (08) pela PRF.

