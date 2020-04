Mundo Bernie Sanders desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

O senador Bernie Sanders, 78 anos, anunciou nesta quarta-feira (08) que desistiu de tentar ser o candidato democrata nas eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos.

A decisão veio após a realização das primárias em Wisconsin, na terça-feira (07). Sanders vinha de seguidas derrotas para Joe Biden, que deve ser o rival do presidente republicano Donald Trump na votação de novembro.

O senador foi o último competidor de peso a desistir em uma campanha que começou com mais de 20 nomes, ainda no ano passado. Sob a bandeira de redução da desigualdade social, Sanders defende posições consideradas radicais nos EUA, como as de que o Estado ofereça educação e saúde gratuitas para todos, que aumente a taxação sobre bilionários e reforce a regulação do setor financeiro.

Sua postura teve apelo especialmente sobre os jovens e ganhou ecos no movimento progressista que se intensificou no Partido Democrata após as eleições legislativas de 2018, tentando levar a legenda mais para a esquerda.

