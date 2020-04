Política “Tranquilo. Só lavoro”, diz ministro da Saúde após reunião com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

No início desta semana, houve bastante especulação sobre uma possível saída de Mandetta (D) do cargo Foto: Divulgação No início desta semana, houve bastante especulação sobre uma possível saída de Mandetta (D) do cargo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi chamado, na manhã desta quarta-feira (08), para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro, segundo a agenda presidencial, ocorreu no Palácio do Planalto.

Questionado se permanecerá no Ministério da Saúde e sobre qual havia sido o tema da reunião, Mandetta respondeu: “Tranquilo. Só lavoro [trabalho, em italiano]”.

Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi, Mandetta foi levar ao presidente um plano de ações do Ministério da Saúde para as próximas semanas, principalmente a respeito da ocupação de leitos no País em meio ao atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus.

A reunião foi descrita por fontes do Palácio do Planalto como um “despacho para acertar os pontos”. No início desta semana, houve bastante especulação sobre uma possível saída de Mandetta do cargo.

Nesta quarta, parlamentares foram avisados de que Bolsonaro quer conversar com presidentes de partidos. Na avaliação de líderes partidários, é uma tentativa do governo de “recompor” pontes com o Congresso em meio à pandemia de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política