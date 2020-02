Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende fuzil na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Dois criminosos foram presos em Montenegro Foto: PRF/Divulgação Dois criminosos foram presos em Montenegro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava um fuzil em um carro na BR-386, em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (11). Um segundo criminoso que servia de batedor também foi capturado.

Durante operação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram um Gol que se deslocava em direção à Capital. Ao revistarem o veículo, encontraram o fuzil no forro traseiro. A arma, calibre 556, sem marca aparente, tem alto poder de fogo, com grande capacidade de perfuração e destruição.

O condutor do Gol, de 32 anos, com antecedentes por estupro de vulnerável, posse de entorpecentes, incêndio criminoso, entre outros, disse aos policiais que havia sido pago para levar o armamento para Lajeado, no Vale do Taquari.

Após alguns minutos, os policiais abordaram um Astra e prenderam o motorista, de 35 anos, com antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. Ele admitiu que realizava o serviço de batedor para o Gol, avisando o condutor sobre a presença de policiais na rodovia.

