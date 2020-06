Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 70 quilos de maconha após perseguição no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Dois fardos contendo o entorpecente foram encontrados no veículo que tinha placas clonadas e havia sido roubado em Sertão Foto: PRF/Divulgação Dois fardos contendo o entorpecente foram encontrados no veículo que tinha placas clonadas e havia sido roubado em Sertão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), com apoio da BM (Brigada Militar) e do Comando Rodoviário da BM, apreendeu mais de 70 quilos de maconha na noite de domingo (14) em Passo Fundo, no Norte do Estado.

A droga estava em uma Fiat Strada que foi perseguida e abordada até o bairro Professor Schisler, onde o motorista abandonou o veículo e embrenhou-se em uma mata. Ele não foi mais visto apesar das buscas na área.

Na Fiat Strada foram encontrados dois fardos contendo 71,8 quilos do entorpecente na forma de tijolos. A caminhonete tinha placas clonadas e havia sido roubada durante um assalto a propriedade rural ocorrido no dia 27 de maio passado no interior deste município de Sertão.

A apreensão do carregamento de maconha foi possível após troca de informações entre os serviços de inteligência da PRF, da BM e do CRBM sobre o veículo que estaria vindo da divisa com Santa Catarina, com possível envolvimento com tráfico de droga.

A BR 285 e a ERS 324 foram monitoradas até o momento em que a Fiat Strada foi avistada no trevo de acesso para Passo Fundo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, sendo perseguido. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

