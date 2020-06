Rio Grande do Sul General Motors retoma atividades no complexo de Gravataí

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

A GM (General Motors) retomou a produção de veículos nesta segunda-feira (15) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Medidas para melhorias na higiene e segurança foram adotadas.

As atividades da fábrica haviam sido suspensas em março, com o início da pandemia de coronavírus no País. Nesta segunda-feira, apenas um turno de funcionários voltou à produção. A segunda turma deverá retornar no dia 22 de junho. Ainda não há previsão para um terceiro grupo.

O complexo da GM gera mais de 5 mil empregos, considerando a montadora e as sistemistas, que são as fornecedoras instaladas no local. A suspensão do contrato de trabalho dos funcionários foi acertada ainda em março com o sindicato.

A produção e vendas das montadoras começaram a se recuperar em maio depois de um mês praticamente paradas. Segundo números divulgados pela Anfavea, entidade que representa as montadoras, foram produzidos 43,1 mil veículos, alta de 2.232,4% sobre abril, mas queda de 84,4% sobre o mesmo do ano passado.

