Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meio milhão de reais sem procedência em Osório

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O dinheiro foi apreendido e encaminhado com os homens para a Polícia Federal. Foto: Divulgação/PRF O dinheiro foi apreendido e encaminhado com os homens para a Polícia Federal. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de meio milhão de reais sem procedência em Osório na tarde desta quarta-feira (6). Já são o equivalente a mais de 8 milhões de reais sem procedência apreendidos pela PRF nas rodovias gaúchas em 2020.

A apreensão foi feita na BR 101, em Osório. Os valores estavam sendo transportados em um Meriva. Os ocupantes do carro não comprovaram nem explicaram a procedência do dinheiro.

Após receberem informações do serviço de inteligência da instituição, agentes da PRF abordaram o veículo, com placas de Pelotas, que era conduzido por um homem de 43 anos, natural de Santana do Livramento, com antecedentes por descaminho. Havia ainda como passageiro um homem de 36 anos, natural de Santa Catarina, com antecedentes policiais por receptação, contrabando e descaminho.

Durante a fiscalização no veículo, os policiais encontraram, em caixas de papelões, mais de meio milhão de reais. Os ocupantes não comprovaram nem explicaram a origem do dinheiro, só disseram que estavam vindo de São Paulo com destino a Pelotas. O dinheiro foi apreendido e encaminhado com os homens para a Polícia Federal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul