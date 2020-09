Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar apreendem em Lajeado mais de sete toneladas de camarão impróprio para o consumo

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, era transportada escondida em meio a uma carga de batatas. (Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Imprensa)

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreenderam mais de 7 toneladas de camarão impróprio para consumo na tarde desta terça-feira (22), na BR 386, em Lajeado.

Durante fiscalização no km 342 da rodovia, os policiais abordaram uma carreta com placas de Uruguaiana. Ao realizarem buscas no interior do veículo, os agentes encontraram 7.800 quilos do produto, o qual não tinha a devida inspeção sanitária, gerando risco à saúde de quem o consumisse. A mercadoria era transportada escondida em meio a uma carga de batatas.

O condutor, de 34 anos e morador de Uruguaiana, não possuía nota fiscal nem qualquer comprovação da origem do camarão. O produto, avaliado em quase R$ 1 milhão, foi apreendido e entregue à vigilância sanitária, que providenciará o seu descarte seguro.

