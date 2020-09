Rio Grande do Sul Inaugurado viaduto e ampliada a duplicação da rodovia ERS-118 em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Obra já está 94% concluída e deve ser entregue até dezembro. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Apesar das restrições socioeconômicas impostas pela pandemia de coronavírus, as obras de qualificação e duplicação da rodovia ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, avançaram nos últimos meses. Nesta terça-feira (22), o governo do Rio Grande do Sul inaugurou o viaduto sobre a avenida coronel Theodomiro Porto da Fonseca e mais 3,5 quilômetros de pistas novas no trecho de Sapucaia do Sul.

Trata-se de um dos locais com maior fluxo de veículos por ligar os municípios de Esteio e Sapucaia do Sul e por ser utilizado pelos moradores das duas cidades como rota de saída em direção à BR-116 e BR-290. A ERS-118 é uma das mais importantes rodovias estaduais.

“A duplicação é uma obra sonhada há duas décadas, principalmente pelos moradores da região”, destacou o governador Eduardo Leite durante a cerimônia de inauguração, restrita a um grupo de autoridades. Ele acrescentou:

“Com 94% da execução concluída, já vem fazendo a diferença na segurança viária para quem circula e mora por aqui. Especialmente neste trecho do novo viaduto, que era de muitos conflitos no trânsito. Vai oferecer melhor fluidez e segurança, bem como melhores condições para o desenvolvimento de empreendimentos que se instalam aqui nessa região”.

Iniciada há 14 anos e interrompida diversas vezes por falta de recursos, a obra de duplicação dos 21,5 quilômetros entre Sapucaia do Sul e Gravataí foi retomada pela atual gestão em junho de 2019 com o compromisso de não paralisá-la até a conclusão. A previsão de entrega total foi reafirmada pelo governador para o fim deste ano.

“Essa é uma das nossas obras prioritárias e estará entregue à comunidade gaúcha até o fim de 2020”, prosseguiu o chefe do Executivo.

“Como esteiense que sou, conheço bem a região e sei, por experiência própria, da importância dessa obra. Como governante, é gratificante poder fazer mais essa entrega que impactará positivamente no desenvolvimento da região”, destacou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.

Atualmente, a obra está com 94% de execução concluída. Dividida em três lotes, esta última fase conta com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 131 milhões, dos quais já foram investidos R$ 105 milhões.

Apenas a elevada entregue nesta terça (22), a maior obra de arte (como é chamada esse tipo de estrutura) de toda a duplicação, com 202 metros de extensão, recebeu R$ 10,5 milhões.

Localizados no quilômetro 3 da ERS-118, os chamados “viadutos-gêmeos” (uma estrutura para cada sentido da estrada) tiveram o trânsito liberado em cada uma das pistas principais. Com o objetivo de proporcionar maior fluidez para o trânsito intenso da região, também foram liberados a interseção sob a elevada e os 3,5 quilômetros da duplicação no sentido BR-290 à BR-116, entre os quilômetros 5 e 1,5.

“Essa elevada é de extrema importância, porque fica no entroncamento de Esteio e Sapucaia. A conclusão vai representar a possibilidade de novos investimentos na região e a comunidade local poderá ter mais segurança tanto na rotatória como no tráfego da 118, dois dos nossos principais objetivos enquanto governo: desenvolvimento e segurança”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Próximos passos

Somado aos 16,5 quilômetros de pistas centrais – do quilômetro 5, em Sapucaia do Sul, ao quilômetro 21, em Gravataí – que foram liberados em abril, a rodovia já conta com 20 quilômetros duplicados e liberados para o tráfego de veículos, restando ainda a última camada de pavimentação.

A vantagem é que esta etapa está sendo executada com um material inédito nas obras gaúchas: uma mistura descontínua formada por asfalto-borracha e pedra britada. Conhecido internacionalmente por gap grade, esse produto especial é capaz de proporcionar maior vida útil à rodovia e dar mais aderência ao pavimento, o que facilita a frenagem de veículos, principalmente em dias de chuva, e reduz o risco de acidentes.

Conforme o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino, estão em fase final de conclusão o viaduto sobre o trensurb (no km 1, em Sapucaia do Sul), que deve ser inaugurado em outubro; a restauração total da pista antiga do lote 3 (Km 0 a 5) e a conclusão do 1,5 km inicial, que serão concluídos até o fim do ano.

(Marcello Campos)

