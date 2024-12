Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal passa a utilizar câmeras para monitoramento de rodovias no Rio Grande do Sul

28 de dezembro de 2024

Com as imagens, os policiais passam a monitorar em tempo real as BRs 290 (Freeway), 101, 386 e 448. Foto: ABr Com as imagens, os policiais passam a monitorar em tempo real as BRs 290 (Freeway), 101, 386 e 448. (Foto: ABr) Foto: ABr

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou o uso das câmeras de monitoramento para ampliar a fiscalização e a segurança em algumas rodovias sob sua responsabilidade no Rio Grande do Sul. Com as imagens, os policiais passam a monitorar em tempo real as BRs 290 (Freeway), 101, 386 e 448.

“O objetivo é potencializar as ações de segurança viária, evitando que condutas imprudentes coloquem em risco a vida dos motoristas e de outras pessoas nas rodovias”, afirmou o órgão. O procedimento é regulamentado pela Resolução n.° 909/2022 do Contran, que regulamenta o uso de videomonitoramento para autuações. Além disso, as imagens poderão auxiliar no combate ao crime.

“O uso dessa tecnologia representa mais um passo na estratégia da PRF para fiscalizar infrações de trânsito e coibir crimes, garantindo maior eficiência no atendimento às ocorrências e na prevenção de acidentes.”

O superintendente da PRF no RS, Fabrício Bianchi, destaca que o objetivo é reduzir o número de multas: “Ciente de que a polícia está fazendo o monitoramento por câmeras, o motorista que pretende cometer uma infração e colocar a si e aos outros em risco tende a evitar tal conduta”.

