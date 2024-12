Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre alerta para cuidados com queimaduras nas festas de fim de ano

25 de dezembro de 2024

Além dos fogos de artifício, tradicionalmente utilizados nas comemorações, a recomendação engloba queimaduras com chamas e líquidos

O HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre alerta a população para cuidados com queimaduras no período entre as festas de Natal e Ano-Novo. Além dos fogos de artifício, tradicionalmente utilizados nas comemorações, a recomendação engloba queimaduras com chamas e líquidos, por exemplo.

Recorte feito pelo hospital de 24 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024 mostra 41 ocorrências de queimaduras, das quais nove por líquidos, quatro por chamas e duas por explosivos.

“Observamos que grande parte das ocorrências acontece em ambientes domésticos, muitas vezes associada ao consumo de bebidas alcoólicas ou ao manuseio de líquidos inflamáveis próximo ao fogo”, destaca o enfermeiro Tiago Fontana, coordenador da UTI de queimados.

Com relação a fogos de artifício, observou-se redução de 12 casos, no ano de 2023, para quatro ocorrências em 2024 (até 19 de dezembro). “As pessoas estão mais cautelosas na utilização desses artefatos, mas sempre é bom reforçar as orientações”, avalia Fontana.

Em casos de acidentes em Porto Alegre, a vítima deve ser levada imediatamente ao HPS (Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bom Fim) ou ao Hospital Cristo Redentor (rua Domingos Rubbo, 20, bairro Cristo Redentor).

Em dezembro de 2021, a Câmara Municipal aprovou projeto que proíbe a queima de fogos de artifício ruidosos na cidade e estabelece penalizações e multas para quem descumprir a medida.

Veja como prevenir:

– Não manipule álcool próximo a objetos inflamáveis;

– Não utilize álcool líquido diretamente sobre o fogo;

– Investigue com frequência vazamentos de gás;

– Mantenha crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos e sempre direcione o cabo das panelas para a área do fogão;

– Mantenha objetos aquecidos e produtos de limpeza longe do alcance de crianças;

– Mantenha cabos e alças de panela de cozinha em bom estado;

– Não manipule álcool, querosene, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do fogo. Esses produtos devem ser guardados longe do alcance das crianças.

Fogos de artifício:

– Armazenar os fogos em local frio e seco, longe do alcance de crianças;

– Designar o manuseio dos fogos a adultos, jamais a crianças ou adolescentes;

– Nunca manusear fogos durante ou após consumo de bebida alcoólica;

– Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos;

– Nunca tentar acender os fogos que falharem;

– Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro;

– Disparar os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, em direção contrária a pessoas próximas, certificando-se de que não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades;

– Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar nos foguetes já usados ou aqueles que falharem, para não haver riscos de novas explosões;

– Em caso de show pirotécnico, contratar profissional especializado.

