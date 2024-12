Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia promoções de servidores da Segurança Pública e do Sistema Penal

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serão cerca de 3 mil promovidos. Foto: Gabriel Centeno/SSP Serão cerca de 3 mil promovidos. (Foto: Gabriel Centeno/SSP) Foto: Gabriel Centeno/SSP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite anunciou neste sábado (28) que autorizou a publicação de promoções para servidores das instituições das secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) do Rio Grande do Sul. Entre profissionais da Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar, vinculadas da SSP, e da Polícia Penal, da SSPS, serão cerca de 3 mil promovidos.

“Os profissionais de segurança pública têm o nosso respaldo e a nossa gratidão por todas as ações empreendidas nas diversas instâncias. As promoções representam o merecido reconhecimento a todos aqueles que fazem do Rio Grande do Sul um Estado mais seguro, assim como os investimentos que temos feito para garantir as condições de trabalho sempre melhores, provendo segurança para quem faz a segurança do povo gaúcho”, afirmou Leite.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Leite destacou o reconhecimento aos profissionais por todo o esforço na proteção e resgate de milhares de gaúchos durante as enchentes de maio. O governador ressaltou, ainda, o empenho das forças de segurança no trabalho integrado de combate à criminalidade, garantindo a redução contínua dos indicadores, que farão de 2024 o ano mais seguro de toda a série histórica – superando marca que já havia sido atingida no ano passado.

Conforme o governador, os trâmites para formalização das promoções estão encaminhados nas instâncias do Estado que efetivam o processo e seguirão, entre os últimos dias de dezembro e os primeiros dias de janeiro de 2025, para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), que trará a lista definitiva com números e nomes dos promovidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-promocoes-de-servidores-da-seguranca-publica-e-do-sistema-penal/

Governo gaúcho anuncia promoções de servidores da Segurança Pública e do Sistema Penal

2024-12-28