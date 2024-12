Futebol Futebol: prêmio Rei da América 2024 tem Messi e três do Botafogo entre os indicados

28 de dezembro de 2024

Luiz Henrique, Almada e Savarino foram os indicados ao prêmio Foto: Vítor Silva/Botafogo Luiz Henrique, Almada e Savarino foram os indicados ao prêmio. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com o Botafogo campeão da Libertadores de 2024, três jogadores do alvinegro foram indicados ao prêmio de Rei da América. O brasileiro Luiz Henrique, o venezuelano Jefferson Savarino e o argentino Thiago Almada são os três indicados ao troféu de melhor jogador do continente neste ano. Lionel Messi, do Inter Miami e o uruguaio Léo Fernández, do Peñarol, completam a lista.

O vencedor do prêmio, organizado pelo jornal “El País”, será anunciado no dia 31 de dezembro.

Treinador

Já na categoria treinador, entre os cinco finalistas ao prêmio de melhor treinador da América em 2024 estão Artur Jorge, do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, além de Diego Aguirre, comandante do Peñarol e ex-técnico do Atlético.

Artur Jorge foi peça fundamental no caminho do Botafogo rumo aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Ao todo, o português comandou o Glorioso por 55 jogos, tendo 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Diego Aguirre fez um belo trabalho no Peñarol, que chegou às semis da Libertadores após 13 anos. A última vez, em 2011, também havia sido sob comando de Aguirre. O treinador teve passagem por alguns clubes do Brasil, entre eles, Atlético, São Paulo, Internacional e Santos.

Os outros indicados foram: Gustavo Costas (campeão da Sul-Americana com o Racing-ARG), Lionel Scaloni (treinador da Argentina campeão da Copa América) e Gustavo Alfaro (técnico de Costa Rica e Paraguai em 2024).

Jogando no Brasil

Desde a primeira votação, em 1986, 13 jogadores de time brasileiros já ocuparam o trono de Rei da América. Foram eles: Cano (Fluminense/2023); Pedro (Flamengo/ 2022); Marinho (Santos/2020); Gabigol (Flamengo/2019); Luan (Grêmio/2017); Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG/2013); Neymar (Santos/2012 e 2011); D’Alessandro (Internacional/2010); Carlos Tévez (Corinthians/2005); Romário (Vasco/2000), Raí (São Paulo/1994); e Bebeto (Vasco/1989).

Última edição

Na última edição, o argentino Cano, então do Fluminense, foi eleito o Rei da América. Cano foi eleito com 167 votos (61%) de um total de 250 jornalistas participantes do pleito. Em segundo lugar, ficou Luís Suárez (Grêmio), com 40 votos, e em terceiro De La Cruz (River Plate), com oito. O argentino, que marcou 40 gols marcados em 61 jogos do Tricolor carioca nesta temporada, tornou-se o primeiro jogador do Fluminense a ser escolhido como Rei da América.

