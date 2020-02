Polícia Polícia Rodoviária Federal prende homem com R$ 11 mil em notas falsas na BR-386, em Lajeado

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Foram encontradas diversas notas falsas de R$ 50 Foto: PRF/Divulgação Foram encontradas diversas notas falsas de R$ 50. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem com R$ 11 mil em notas falsas na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari, na noite de quarta-feira (05).

Os policiais receberam uma denúncia de que o condutor de uma Saveiro com placas de Bozano havia abastecido o veículo em um posto de combustíveis e realizado o pagamento com uma nota falsa. Os agentes, então, abordaram o veículo.

Em um compartimento oculto no carro, foram encontradas diversas notas falsas de R$ 50, totalizando R$ 11 mil. Os policiais também acharam R$ 4,5 mil em notas verdadeiras. O criminoso misturava notas falsas com verdadeiras para enganar as vítimas do golpe. O homem, de 32 anos, é morador de São Borja.

