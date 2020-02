Polícia Operação policial combate jogos de azar no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco estabelecimentos Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, a Brigada Militar e os bombeiros realizaram, no fim da tarde de quarta-feira (05), a Operação Integração com o objetivo de combater os jogos de azar em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco estabelecimentos onde, segundo investigações, funcionam bingos clandestinos e há máquinas caça-níqueis.

Durante a ação, foram apreendidos 90 ceduleiras, 20 placas-mãe de caça-níqueis, computadores de gerenciamento e de caixa dos estabelecimentos e mais de R$ 5.200 reais em dinheiro.

