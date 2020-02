No governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério do Trabalho foi extinto. As atribuições que cabiam à pasta foram para o Ministério da Economia.

Entre os alvos dos mandados de busca nesta quinta, estão Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho de Michel Temer e atual presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde); Pablo Tatim, ex-assessor da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro; e o ex-deputado federal Jovair Arantes.