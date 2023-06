Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende pai e filhos com 13 quilos de cocaína em carro roubado no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Foram identificados três homens, de 39, 19 e 17 anos Foto: Divulgação/PRF Foram identificados três homens, de 39, 19 e 17 anos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens que transportavam cocaína em um carro roubado. A prisão ocorreu na tarde deste domingo (18), na BR 386 em Sarandi, no Rio Grande do Sul.

Eles estavam com diversos pacotes contendo aproximadamente 13 quilos de cocaína, avaliados em mais de R$ 2 milhões.

Agentes da PRF receberam informações que um automóvel roubado seguiria para Santa Catarina. Este veículo teria sido utilizado por criminosos em um homicídio ocorrido em Xangrilá, no litoral norte gaúcho.

Foram realizadas buscas na região e um carro com as mesmas características foi visto transitando na BR 386.

Os policiais montaram uma barreira em frente a Unidade Operacional da PRF em Sarandi, onde o veículo foi abordado. Foram identificados três homens, de 39, 19 e 17 anos, sendo o pai e dois filhos.

O carro estava com placas clonadas de outro veículo com as mesmas características. Os policiais identificaram que ele foi roubado em abril deste mesmo ano na cidade de Imbé, também no litoral gaúcho.

A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária para confecção do flagrante. O carro será devolvido ao seu dono.

