Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Balanço foi divulgado nessa quinta-feira pela PRF. (Foto: Divulgação/PRF)

Durante operação de Carnaval realizada entre sexta-feira (9) e quarta (14) em rodovias gaúchas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 93 acidentes, com um total de 15 feridos graves e quatro mortos. A estatística inclui, ainda, diversos incidentes envolvendo comportamento irresponsável por parte de ocupantes de veículos.

Ao menos 689 motoristas e passageiros estavam sem o cinto de segurança. Outros 582 condutores foram flagrados realizando ultrapassagem proibida e 1.669 trafegavam em velocidade acima do limite para o respectivo trecho.

A embriaguez ao volante também continua, apesar das frequentes iniciativas das autoridades em prol da conscientização. Basta observar o número de autuações: dos mais de 3,8 mil testes aplicados nas estradas pela PRF durante o período, em 249 foi constatada a presença de álcool no organismo ou houve recusa ao teste do bafômetro.

Outra infração que coloca em risco à vida teve 75 ocorrências: criança de até 10 anos (ou que ainda não atingiu 1,45 metro de altura) transportada sem cadeirinha. O dispositivo é obrigatório para esse perfil de passageiro.

Criminalidade

Por fim, 43 pessoas foram detidas e nove veículos recuperados durante os seis dias de operação. A PRF também informou a apreensão geral de quase 310 quilos de maconha durante os trabalhos de fiscalização.

“As atividades da Polícia Rodoviária Federal no enfrentamento ao crime têm por finalidade promover a segurança de quem circula pelas estradas”, ressalta a corporação.

Uma das ações de destaque foi a campanha “Carnaval com Respeito”, realizada em conjunto com a Polícia Civil em diversas cidades do Rio Grande do Sul e que contou com o trabalho de equipes em abordagens de conscientização em ônibus, estações rodoviárias e outros espaços. No foco, informações sobre importunação sexual.

