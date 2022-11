Política Polícia Rodoviária Federal usa bomba de efeito moral para liberar bloqueio em rodovia de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Ação ocorreu dois dias após a ordem da Justiça para o órgão agir. (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desobstruiu na manhã desta quarta-feira (2) o bloqueio de bolsonaristas na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ação, que ocorreu após a ordem para o órgão agir, começou por volta das 7h. Agentes da tropa de choque da PRF usaram bombas de efeito moral.

O grupo interditava os dois sentidos da rodovia desde a noite de domingo (30), após as eleições no País. Manifestantes são contrários aos resultados das urnas. A tropa de choque da Polícia Militar também participou da ação.

O trecho desbloqueado pela PRF em Palhoça fica em frente a uma loja da Havan (de propriedade do empresário bolsonarista Luciano Hang) e é o bloqueio mais próximo de Florianópolis, Capital do Estado. Pelo local, passavam caminhões que abastecem com alimento e insumos vários pontos de Santa Catarina.

De acordo com a PRF, até as 6h30 havia mais de 30 pontos de interdição nas estradas do Estado, mesmo com a determinação da Justiça Federal para a liberação dos locais. Na segunda-feira (31), a Justiça Federal ordenou o desbloqueio.

Havan

Na terça-feira, o empresário Luciano Hang emitiu uma nota afirmando que as manifestações em frente às megalojas estão sendo organizadas de forma espontânea, sem qualquer vínculo com a empresa.

“São falsos os boatos, fotos, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais de que ele está envolvido, se manifestando ou patrocinando movimentos de paralisação de estradas ou rodovias”, disse a assessoria de imprensa do empresário.

Bolsonaro

Após quase 48 horas de silêncio, Bolsonaro se pronunciou na tarde de terça pela primeira vez após o resultado das eleições que terminou com a vitória de Lula (PT) no segundo turno. Ele leu um discurso curto, de dois minutos, em que disse que continuará cumprindo a Constituição.

Bolsonaro também disse que “manifestações pacíficas são bem-vindas” e criticou ocupações. Caminhoneiros que apoiam o presidente fazem bloqueios em rodovias do País.

Nesta quarta, em manifestação mais enfática, Bolsonaro gravou um vídeo solicitando que seus apoiadores liberem as rodovias federais que estão sendo ocupadas. Ao realizar o “apelo”, ele pediu que seus seguidores não “pensem mal” dele e afirmou que eles podem fazer outros tipos de manifestações.

“Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo. Em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade”, diz Bolsonaro no vídeo, publicado em suas redes sociais.

