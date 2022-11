Política Polícia Rodoviária Federal pede auxílio da Força Aérea Brasileira para verificar estradas bloqueadas

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

PRF aponta que seu efetivo não tem sido suficiente para a desobstrução dos pontos de bloqueio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu recorrer à Força Aérea Brasileira (FAB) para tentar acelerar as ações para garantir a liberação das estradas que são bloqueadas por protestos antidemocráticos feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam o resultado das eleições.

A PRF pediu que a FAB possa transportar servidores para chegar nos locais e ainda ajudar a monitorar essas áreas.

“Assim, em cumprimento às determinações judiciais, consulto sobre a possibilidade dessa Força Aérea Brasileira contribuir para a união de esforços em busca do interesse público, em especial por meio da disponibilização de aeronaves para transporte de servidores, conforme quadro abaixo, e verificação das áreas afetadas pelas supracitadas interdições cujo planejamento das operações se dará em reunião conjunta de trabalho entre as forças de segurança pública”, escreveu o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.

A PRF já requisitou auxílio da Força Nacional de Segurança e de aeronaves da Polícia Federal. A PRF aponta que seu efetivo não tem sido suficiente para a desobstrução dos 156 pontos de bloqueios.

A PRF informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que já enviou para os estados 172 policiais lotados em Brasília que vão atuar para garantir o restabelecimento da liberação do trânsito nas rodovias federais.

O documento aponta ainda que a PRF identificou 443 veículos em todo o País que optaram deliberadamente por permanecer nas manifestações. A PRF pode aplicar multas administrativas de até R$ 17 mil. Além dessa penalidade, os caminhoneiros identificados podem ser alvos de uma multa aplicada pela Justiça de R$ 100 mil.

Foi relatado ainda que vários estados estão requisitando auxílio de tropa de choque para conseguir fazer o desbloqueio.

Nesta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo solicitando que seus apoiadores liberem as rodovias federais que estão sendo ocupadas. Ao realizar o “apelo”, ele pediu que seus seguidores não “pensem mal” dele e afirmou que eles podem fazer outros tipos de manifestações.

“Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo. Em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade”, diz Bolsonaro no vídeo, publicado em suas redes sociais.

Na gravação, ele afirma que quer o “bem” dos seus apoiadores.

“Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da Presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarelo, defesa da família, defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês.”

Os bloqueios em rodovias têm sido feitos desde a noite do último domingo (30), em protesto ao resultado da eleição presidencial, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

