Brasil Torcidas organizadas furam bloqueios de manifestantes para assistir jogos do Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Torcida organizada do Corinthians interrompe bloqueio por apoiadores de Bolsonaro em São Paulo. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Torcidas organizadas de futebol estão furando e desfazendo os bloqueios de bolsonaristas nas rodovias brasileiras para comparecer aos jogos do Brasileirão programados para esta semana. Perfis de torcedores do Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Palmeiras e Vasco compartilharam imagens e vídeos nas redes sociais do momento em que ultrapassam os atos antidemocráticos, que ocorrem desde a madrugada de segunda-feira (1º).

A principal pauta dos manifestantes é por novas eleições, uma vez que não aceitam a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para o eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na noite desta quarta (2), Bolsonaro fez um apelo para que apoiadores desobstruíssem as vias.

Na noite desta terça-feira (1º), membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, acabaram com a manifestação na Marginal Tietê, em São Paulo. Vídeos mostram veículos em movimento na via enquanto os torcedores soltam rojões e gritam “vai” e “democracia”. A avenida é uma das principais vias expressas da capital paulista, pois liga as regiões oeste, norte, central e leste.

As organizadas Império Alviverde, do Coritiba, e a Galoucura, do Atlético-MG, também desobstruíram as rodovias para que as caravanas passassem rumo aos estádios dos times mandantes. A agremiação curitibana jogou em São Paulo e a mineira disputa partido nesta quarta no Rio Grande do Sul.

Os atleticanos filmaram o desbloqueio no trecho fechado na BR-381, próximo à cidade de Belo Horizonte. Na região, pneus em chamas e obstáculos foram colocados para inviabilizar o tráfego de veículos. “Nós vamos apagar tudo. Pode passar todo mundo. Nós vamos ver o jogo do Galo”, diz um dos torcedores no vídeo. O Atlético-MG enfrentou o São Paulo nesta terça-feira, no Morumbi.

O Coritiba enfrentou o Juventude nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. No twitter, a conta oficial da Império Alviverde publicou imagens dos ônibus passando pelas barricadas dos manifestantes. Não há cenas de violência ou discussão no trajeto mostrado. Bolsonaristas assistem a passagem. A ordem antes da partida do ponto de encontro dos torcedores era “A tropa vai avançar”.

As torcidas Força Jovem, do Vasco, e Mancha Verde, do Palmeiras, também atuaram para liberar as rodovias. Circulam vídeos em que integrantes das organizadas mostram os veículos em movimento. Os torcedores não informam qual via foi desbloqueada, também não é possível identificar pelas imagens.

