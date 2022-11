Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre recebe fluxo intenso de público

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Com 71 estandes, evento prossegue até o dia 15 na Praça da Alfândega. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Aberta na sexta-feira passada (29), a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre tem registrado um fluxo intenso de público na Praça da Alfândega (Centro Histórico), onde estão instalados 71 estandes. Ainda não foram divulgados números, mas a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL, responsável pela organização) projeta 1,5 milhão de visitantes até o encerramento, no dia 15.

Esse contingente – caso se confirme – supera em 200 mil pessoas o verificado na edição de 2019 (a última antes da pandemia). Trata-se de um dos maiores eventos literários a céu aberto na América Latina.

A presença de crianças no local também é constante. Contribui para isso não apenas as visitas escolares mas a ampla variedade de títulos em literatura infantojuvenil, bem como a intensa programação direcionada a esse segmento, que pode ser conferida no site feiradolivro-poa.com.br.

Com o slogan “Uma boa festa tem história”, a feira funciona das 10h às 20h na área infantojuvenil e do meio-dia às 20h nos demais espaços. Dentre as mais de mil atividades previstas estão saraus, apresentações musicais, debates, palestras, oficinas, exposições fotográficas e, é claro, a venda de livros com descontos promocionais.

Outro destaque são as concorridas sessões de autógrafos. Nada menos que 552 autores estão inscritos para esses momentos de interação com os leitores. Os nomes confirmados incluem os gaúchos Eduardo Bueno, Letícia Wierzchowski e Luís Augusto Fischer, além de visitantes como Lázaro Ramos, Monja Coen e MV Bill.

A Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa conta com um estande de 30 metros-quadrados, nas imediações da avenida Sepúlveda, com uma série de iniciativas educacionais e culturais. Na lista constam ações de conscientização para a importância dos cuidados com a cidade.

O gabinete da primeira-dama municipal também está na Feira, com ações como o recolhimento de brinquedos e livros novos (ou ao menos em bom estado de conservação) para crianças em situação de vulnerabilidade social. A coleta dos itens é feita próxima ao pavilhão de autógrafos.

Para o editor João Carneiro, ex-presidente da entidade, a movimentação demonstra a força do evento como estimulador de cultura e pluralidade: “A praça é um espaço de encontro que permite às pessoas dialogarem e entenderem que a diferença expressa nos livros é uma riqueza muito importante”.

Patrono

Eleito em junho pela Câmara Riograndense do Livro, o patrono desta edição da Feira é o porto-alegrense Carlos Nejar, 83 anos. Egresso do Colégio Rosário e formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ele conciliou a carreira de advogado, promotor e procurador de Justiça com a de poeta, escritor e professor.

Sua estreia na literatura se deu em 1960, com “Sélesis”, primeiro de dezenas de títulos nos gêneros romance, poema, ensaio e crítica literária. Essa trajetória o levou a ocupar a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras (ABL), desde 1989.

Carlos é casado e pai quatro vezes. Tanto a esposa Maria Carpi quanto o filho Fabrício Carpinejar (uma justaposição dos sobrenomes Carpi e Nejar) não compartilham com ele a mesma profissão e reconhecimento: ambos também já exerceram o patronato da Feira, respectivamente em 2018 e 2021.

(Marcello Campos)

