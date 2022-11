Brasil Polícia Rodoviária registra 22 interdições e dez bloqueios em estradas federais no País

20 de novembro de 2022

Foto: Agência Brasil

Balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado no final da manhã deste domingo (20) mostra que há 22 interdições parciais e dez bloqueios totais nas rodovias federais do País. As manifestações ocorrem no Estado do Mato Grosso, concentradas nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.

Na última sexta-feira (18), manifestantes voltaram a interromper o fluxo de veículos em rodovias federais de ao menos três Estados. Segundo a PRF, os novos bloqueios começaram a ser registrados Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. Desses estados, apenas no Mato Grosso as interdições continuam ocorrendo hoje.

Os novos protestos ocorrem após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos que tentam anular o resultado da eleição presidencial de outubro.

